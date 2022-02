“Aperiderby: è la Milano da bere”, titola il quotidiano Tuttosport in vista della supersfida di San Siro. L’Inter ci arriva nelle migliori condizioni e punta a scappare: in caso di vittoria si metterebbe in tasca un bel pezzo di Scudetto. Il Milan, invece, deve fare i conti con le solite defezioni, ma Pioli si fida dei suoi e crede nella possibilità di accorciare sul primo posto.