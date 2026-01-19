Tuttosport apre: “Fullkrug l’anti Pio. Ecco a cosa servono i 9”

Tuttosport apre: “Fullkrug l’anti Pio. Ecco a cosa servono i 9”MilanNews.it
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Sfida a distanza tra Milan ed Inter nella prima pagina odierna di Tuttosport. Per il quotidiano piemontese “Fullkrug l’anti Pio”. Il tedesco contro il Lecce entra e segna un gol da attaccante puro che permette al Milan di rimanere in scia con l’Inter.

1-0 al Lecce, il Milan resta a -3 dall’Inter. Ecco a cosa servono i 9”. Come dargli torto?