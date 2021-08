Tuttosport - Determinato in campo, simpatico fuori: Giroud è apprezzato da tutti

Giroud è stato rapidissimo a trasformare in gol il primo pallone toccato con la maglia del Milan. Un biglietto da visita niente male per il nuovo centravanti rossonero. Ma è stato altrettanto rapido - scrive Tuttosport - a farsi apprezzare a Milanello. Determinato e molto presente in campo, anche negli allenamenti, simpatico e divertente fuori: il francese è già entrato nel cuore dei tifosi. E non solo: Giroud è piaciuto anche nella sua cocciutaggine di volere a tutti i costi la maglia numero 9, malgrado sia ormai da anni accompagnata dalla nomea di essere "porta-sfiga".