Tuttosport dopo il 3-1 di Verona: "Cuore Milan, scatto scudetto"

Per commentare la vittoria di ieri sera dei rossoneri sul campo del Verona per 3-1, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Cuore Milan, scatto scudetto". Gialloblu in vantaggio a metà primo tempo, ma poi è arrivata la doppietta di Tonali in dieci minuti tra la fine del tempo e l'inizio della ripresa. Nel finale la rete di Florenzi che ha chiuso la sfida. Con questo successo, il Diavolo si è ripreso la testa della classifica e ora il sogno scudetto è distante solo quattro punti.