Tuttosport fa il mercato: "Milano ha l'O-Factor. Okafor e Openda, i bomber del futuro"

Tuttosport questa mattina ha fatto il mercato di Milan e Inter, in particolare in attacco dove attualmente le milanesi si affidano ad attaccanti forti ma che per ragioni di carte di identità non possono essere eterni. Il titolo: "Milano ha l'O-Factor. Okafor e Openda, i bomber del futuro". I nomi principali sono dunque quello di Noah Okafor del Salisburgo che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 con gli austriaci e che aveva già impressionato il Milan nel doppio scontro di Champions; ma anche Ikoma-Lois Openda, del Lens e del Belgio, che piace molto al Milan ma allo stesso tempo è un vecchio pallino del Ds nerazzurro Ausilio.