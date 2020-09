Tuttosport - Ibrahimovic, i consigli di mercato pesano in società: ufficiale Björklund

Nonostante la dichiarata volontà di portare un mix di esperienza e gioventù nella prima squadra rossonera, il Milan è costantemente al lavoro per rinforzare la propria rosa e il proprio settore giovanile con giocatori di grande prospettiva. Dopo Kalulu e Roback, in particolare, nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità di un altro colpo di mercato: Lukas Björklund dal Malmo. Secondo Tuttosport, in particolare, l'area scouting rossonera per il giocatore avrebbe ricevuto i consigli dello svedese Ibrahimovic che, dopo Roback dall'Hammarby, avrebbe indicato nel giovane connazionale un rinforzo per la squadra rossonera.