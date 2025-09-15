Tuttosport in apertura: "Modric accende le luci di San Siro"

"Modric accende le luci di San Siro": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport per commentare la vittoria di ieri sera del Milan contro il Bologna per 1-0, arrivata grazie ad un gol di Luka Modric. In campo si è vista una squadra solida e compatta che ha concesso pochissimo agli emiliani. Da segnale purtroppo un nuovo infortunio per Mike Maignan che è stato costretto a chiedere il cambio per un problema al polpaccio e che ha dovuto lasciare San Siro con le stampelle.

Nel post-partita, Max Allegri ha parlato così di Modric in conferenza stampa: "Luka è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso".

