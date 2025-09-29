Tuttosport in prima pagina: "Che diavolo Pulisic! Comanda il Milan"

"Che diavolo Pulisic! Comanda il Milan": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che spiega che Christian Pulisic è stato il grande protagonista della serata con un gol e un assist per la rete del vantaggio di Saelemaekers. Nella ripresa la partita è cambiata dopo il rosso ad Estupinan e al gol su rigore di De Bruyne, ma il Diavolo ha resistito e alla fine ha portato a casa tre punti che gli permettono di agganciare proprio il Napoli in vetta alla classifica (a 12 punti c'è anche la Roma).

Dopo la vittoria, Max Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Che partita è stata? Ora avvertono il pericolo giusto. Il primo tempo è stato tecnicamente valido da entrambe le parti, poi nella ripresa il rigore ci ha messo in 10, ma abbiamo difeso molto bene, siamo stati molto bravi. Chi è entrato ha dato una mano. Era un test importante, contro un Napoli veramente forte. Questa squadra ha dei giocatori tecnicamente molto validi. Abbiamo ancora Leao in ritardo di condizione, anzi ha giocato anche troppo anche a causa delle necessità della partita. Abbiamo alternative valide. L'importante è che l'obiettivo di ognuno di noi sia comune: giocare la Champions l'anno prossimo. Ora godersi la vittoria, ma poi torniamo a lavorare da domani".