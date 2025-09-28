Il Mattino celebra la classe di Modric: "È l'oro di Milano"

vedi letture

Dopo aver spadroneggiato in lungo e in largo nelle prime uscite stagionali, anche Luka Modric si ritroverà di fronte a un bell'esame questa sera quando il Milan scenderà in campo alle 20.45 a San Siro per affrontare il Napoli di Antonio Conte, Campione di Italia in carica. Ci si aspetta una partita intensa e dai ritmi molto elevati, con il calciatore croato che, insieme a Rabiot e uno tra Fofana e Loftus-Cheek, è chiamato a fare la differenza al cospetto di un centrocampo molto forte come quello partenopeo.

Intanto da Napoli stessa arrivano gli elogi e i complimenti per Luka Modric. Il quotidiano Il Mattino, infatti, oggi titola così sul fuoriclasse di 40 anni: "Modric è l'oro di Milano". Nel sottotitolo si leggono i motivi: "Luka si è preso il cuore del centrocampo della squadra di Allegri ed è già leader". E poi ancora viene scritto su Modric: "A 40 anni non ha mai perso la classe che gli ha permesso di vincere un Pallone d'Oro nel 2018. Già un gol in campionato: è intoccabile"