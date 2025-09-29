Oggi il voto in Consiglio Comunale. Repubblica: "San Siro, si vota il futuro"

vedi letture

"San Siro, si vota il futuro" è il titolo dell'edizione milanese di Repubblica in edicola oggi sul Consiglio Comunale che oggi dovrà approvare la delibera per la cessione del Meazza e delle aree limitrofe a Milan e Inter. La seduta inizierà alle 16.30, ma sarà una vera e propria maratona che potrebbe concludersi solo dopo molte ore. Fino a quando non ci sarà il voto finale, la riunione non potrà essere chiusa. Non sono ammessi rinvii ad altre sedute perché domani scade la proposta di acquisto di Milan e Inter.

Parlando ieri prima del match contro il Napoli, Paolo Scaroni, presidente del Diavolo, ha spiegato a DAZN: "Domani (oggi, ndr) è la fine mi auguro di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa, credo che il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà una decisione saggia per i due club e per il calcio italiano. Un passaggio fondamentale che mi auguro che domani avverrà. Se siamo fiduciosi? Siamo fiduciosi perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti: squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo".