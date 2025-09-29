Gazzetta: "Allegri indica la via: 'Successo giusto. Se si gioca così, si vince spesso...'"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Allegri indica la via: 'Successo giusto. Se si gioca così, si vince spesso...". La Rosea riporta le parole di Max Allegri dopo il successo di ieri sera per 2-1 contro il Napoli: "Sono felice di una vittoria meritata contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, l’espulsione e il rigore hanno dimostrato che siamo ben allenati alla fase difensiva. Quando lavori in un certo modo difficilmente prendi gol. La cosa che mi è piaciuta di più è che stiamo diventando squadra: la gestione delle difficoltà è importante, anche su questo stiamo crescendo. Se si gioca così, vedrete, si vince spesso...

È solamente l’inizio, godiamoci per una sera questo successo e poi subito testa alla Juventus, per me sarà anche emozionante. Mancano ancora 64 punti per la zona Champions. L’obiettivo è arrivare a marzo e poterci giocare le nostre chance. Abbiamo fatto un ulteriore passettino in avanti, e anche se fosse finita in pareggio non sarebbe successo niente visto quanto accaduto in campo. Partite di sofferenza così ce ne saranno ancora ma giocando con questo atteggiamento è più facile portarle a casa".

