Napoli battuto e primo posto in classifica. Il QS titola: "Milan, cuore da scudetto"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan, cuore da scudetto". Grazie al successo per 2-1 di ieri sera contro il Napoli, arrivato dopo un primo tempo dominato e una ripresa di sofferenza dopo l'espulsione di Estupinan, il Diavolo ha agganciato gli azzurri in vetta alla classifica della Serie A dove c'è anche la Roma di Gasperini.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)
