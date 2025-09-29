CorSera: "Oggi il sì o il no alla vendita di San Siro. Seduta a oltranza"

Oggi è una giornata molto importante per la questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme. A partire dalle 16.30 è in programma una nuova seduta del Consiglio Comunale nella quale dovrà essere approvata la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club. "Oggi il sì o il no alla vendita di San Siro. Seduta a oltranza" è il titolo odierno dell'edizione milanese del Corriere della Sera che spiega che servono 25 sì e al momento nella maggioranza ci sono 23 favorevoli, sette ribelli e due indecisi. L’opposizione continua invece a ribadire di non voler fare da stampella alla maggioranza e quindi voterà no o uscirà dall'Aula.

Per il sindaco Sala e la maggioranza sarà dunque fondamentale convincere i due indecisi, cioè la dem Monica Romano e il capogruppo della Lista Sala Marco Fumagalli: "Ad aiutare a convincere i due consiglieri verso il sì, che a quel punto raggiungerebbe quota 25, potrebbero essere i tre emendamenti alla delibera che saranno depositati oggi: il primo per inserire la white list (una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa che operano in settori a rischio), il secondo per chiarire i costi di bonifica per il Parco dei Capitani, il terzo per studiare alcune misure per tutelare la salute dei residenti a San Siro" scrive il Corriere della Sera.

