L'apertura della Gazzetta: "Milan da leoni"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan da leoni". Grande vittoria del Diavolo che ha battuto ieri sera a San Siro il Napoli e lo ha agganciato in vetta alla classifica insieme anche alla Roma. Dopo un grande primo tempo, chiuso avanti di due gol (Saelemaekers e Pulisic), ad inizio ripresa i rossoneri sono rimasti in 10 per l'espulsione di Estupinan ed è arrivata la rete di De Bruyne su rigore. Da quel momento è iniziata una nuova partita con gli azzurri che hanno spinto tanto alla ricerca del pareggio, ma il Milan si è compattato e ha resistito a tutti gli attacchi degli avversari, portando a casa tre punti molto importanti.

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T