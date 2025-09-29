Milan e Roma prime con il Napoli. CorSport: "Ci sono anche Max e Gasp"
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina su Milan e Roma che, con le due vittorie di ieri, ha raggiunto il Napoli in vetta alla classifica della Serie A: "Ci sono anche Max e Gasp". I rossoneri di Allegri hanno vinto 2-1 a San Siro contro la formazione partenopea di Conte grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, mentre i giallorossi di Gasperini hanno sconfitto 2-0 il Verona all'Olimpico con le reti Dovbyk e Soulé.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)
