Milan e Roma prime con il Napoli. CorSport: "Ci sono anche Max e Gasp"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina su Milan e Roma che, con le due vittorie di ieri, ha raggiunto il Napoli in vetta alla classifica della Serie A: "Ci sono anche Max e Gasp". I rossoneri di Allegri hanno vinto 2-1 a San Siro contro la formazione partenopea di Conte grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, mentre i giallorossi di Gasperini hanno sconfitto 2-0 il Verona all'Olimpico con le reti Dovbyk e Soulé.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 12 (5 partite giocate)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Bologna 7 (5)

Sassuolo 6 (5)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Fiorentina 3 (5)

Hellas Verona 3 (5)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 2 (5)

Lecce 2 (5)

