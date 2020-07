Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina esalta - in prima pagina - l’ennesima vittoria dei rossoneri in campionato. "È sempre più Milan", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Bologna travolto (5-1): Pioli a -1 dal quinto posto". Tuttosport approfondisce la questione a pagina 14: "Che meraviglia il Milan di Pioli - si legge - si inchina anche Mihajlovic".