Tuttosport in prima pagina: "Guardate Ibra, sembra Rocky. Allenamenti estremi per tornare"

Tuttosport, nella sua prima pagina, dedica uno spazio anche agli esercizi di riabilitazione di Zlatan Ibrahimovic, di cui è stato dato un assaggio in un video social dallo stesso fuoriclasse. Il titolo recita: "Guardate Ibra, sembra Rocky. Allenamenti estremi per tornare". Lo svedese si trova nella sua terra natìa in un capanno ad allenarsi, cucinare all'aperto e dormire in un sacco a pelo. L'obiettivo è tornare per gennaio e più precisamente per la Supercoppa Italiana che si disputerà a Riad in Arabia Saudita. In prima pagina spazio anche per le cattive notizie: "Maignan, scatta l'allarme. Guai al polpaccio, ansia Milan".