Tuttosport in prima pagina: "Milan, Leao deve entrare in Europa"

Spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport anche per i rossoneri che stasera gocheranno a Zagabria contro la Dinamo: "Milan, Leao deve entrare in Europa". Al Diavolo serve un successo per continuare la sua corsa verso gli ottavi di Champions League e Stefano Pioli si affiderà ancora una volta sul giovane attaccante portoghese, dal quale ci si attende un salto di qualità anche in Europa.