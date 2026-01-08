Tuttosport in prima pagina: "Notte Milan: dentro i big per crederci"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Notte Milan: dentro i big per crederci". I rossoneri devono rispondere all'Inter che ieri ha battuto il Parma in trasferta e si è portato a +4 in classifica. E così Massimiliano Allegri metterà in campo i titolarissimi prchè questa è una gara da vincere a tutti i costi: per la seconda volta in questo campionato, a guidare l'attacco milanista ci sarà finalmente la coppia composta da Pulisic e Leao.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
