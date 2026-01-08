Tuttosport in prima pagina: "Notte Milan: dentro i big per crederci"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Notte Milan: dentro i big per crederci". I rossoneri devono rispondere all'Inter che ieri ha battuto il Parma in trasferta e si è portato a +4 in classifica. E così Massimiliano Allegri metterà in campo i titolarissimi prchè questa è una gara da vincere a tutti i costi: per la seconda volta in questo campionato, a guidare l'attacco milanista ci sarà finalmente la coppia composta da Pulisic e Leao.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna