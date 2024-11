Tuttosport in prima pagina: "Ricci, il Milan gioca d'anticipo. Jovic al Toro a gennaio come acconto?"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Torino: "Cairo inquieto, brivido Vanoli. Ricci, il Milan gioca d'anticipo". Temperatura bollente in casa Torino, potrebbe essere una partita decisiva la prossima contro il Monza. Dopo sette ko negli ultimi otto incontri, solo la vittoria può tranquillizzare società e spogliatoio. I rossoneri intanto provano a prenotare il regista per giugno: Jovic al Toro a gennaio come acconto?

Il Diavolo ha messo gli occhi su Samuele Ricci. Difficile che il Toro possa dare il via libera alla cessione a gennaio e così i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per provare a bloccarlo per l'estate. Non sarà semplice, la concorrenza, soprattutto quella inglese, non manca, ma il Milan vuole provarci seriamente.