Tuttosport in prima pagina: "Super Milan, pazza Juve"

"Super Milan, pazza Juve". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla gara disputata ieri sera: "Segnano Rabiot e Ronaldo, poi in 5 minuti i rossoneri ribaltano la partita con Ibra (su rigore), Kessie e Leao. Rebic completa la clamorosa rimonta. Sfuma per Sarri la possibilità di allungare sulla Lazio, ko a Lecce".