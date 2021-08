Tuttosport in prima pagina: "Vola il Milan di Giroud"

"Vola il Milan di Giroud". È il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina alla squadra di Pioli dopo la vittoria di ieri. "Travolto il Cagliari - si legge in taglio alto - con i gol di Tonali, Leao e la doppietta del bomber francese. Solo un'illusione per i sardi il momentaneo pareggio di Deiola. Oggi il giorno decisivo per Faivre in maglia rossonera".