Tuttosport: "Incredibile! Fullkrug vuole esserci". Oggi la decisione

Ci potrebbe essere una grande sorpresa oggi nei convocati di Max Allegri per il recupero della 16^ giornata in programma stasera in casa del Como: "Incredibile! Fullkrug vuole esserci" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il tedesco, che domenica a Firenze aveva riportato un'infrazione alla falange del dito del piede, ieri si è allenato in gruppo e stamattina, se non ci saranno intoppi durante l'ultima rifinitura, verrà presa una decisione definitiva sulla sua convocazione. L'ex West Ham vuole esserci a tutti i costi e andare in panchina.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it