Tuttosport: "Incredibile! Fullkrug vuole esserci". Oggi la decisione
Ci potrebbe essere una grande sorpresa oggi nei convocati di Max Allegri per il recupero della 16^ giornata in programma stasera in casa del Como: "Incredibile! Fullkrug vuole esserci" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il tedesco, che domenica a Firenze aveva riportato un'infrazione alla falange del dito del piede, ieri si è allenato in gruppo e stamattina, se non ci saranno intoppi durante l'ultima rifinitura, verrà presa una decisione definitiva sulla sua convocazione. L'ex West Ham vuole esserci a tutti i costi e andare in panchina.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
