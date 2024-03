Tuttosport: "L’incognita del Milan. Chukwueze: rischio di un De Ketelaere bis"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "L’incognita del Milan. Chukwueze: rischio di un De Ketelaere bis". Il nigeriano, che la scorsa estate è stato il colpo di mercato più costoso del Diavolo (20 milioni di euro più otto bonus per strapparlo al Villarreal), non ha reso come tutti si aspettavano e finora il suo rendimento è stato piuttosto deludente (zero gol in Serie A).

In via Aldo Rossi confidano ancora in una sua esplosione da qui alla fine della stagione perchè il rischio è un De Ketelaere bis, anche lui arrivato al Milan con grandissime aspettative nell'estate 2022 e poi ceduto appena un anno dopo. I prossimi mesi saranno quindi fondamentali per Chukwueze, che parte dietro a Pulisic nelle gerarchie di Pioli, per conquistarsi la conferma per la stagione 2024-2025.