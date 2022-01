Tuttosport - La velata speranza del Milan su Tomori: l'inglese in campo nel derby

L'infortunio di Tomori, costretto a operarsi per risolvere un problema al ginocchio, ha complicato i piani di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di un altro pezzo pregiato della rosa dopo aver perso Kjaer per tutta la stagione. Il centrale inglese dovrà rimanere ai box per un mese, ma a Milanello - riferisce il quotidiano Tuttosport - c’è una velata speranza che possa recuperare rapidamente ed esserci già contro l’Inter.