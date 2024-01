Tuttosport: "Leao a lezione da Ibra, serve la 'cura Capello'"

Rafael Leao non sta vivendo la sua stagione migliore, questo non si può negare. Ha dei picchi, perchè il suo talento glielo permette, ma in fatto di continuità il portoghese sta rendendo al di sotto delle sue aspettative. In questo senso potrebbe giocare un ruolo cruciale la figura di Zlatan Ibrahimovic, tornato in società circa un mese fa. Per questo Tuttosport titola: "Leao a lezione da Ibra, serve la 'cura Capello'".

Per risvegliare il talento sopito di Leao, fermo al gol del 23 settembre contro il Verona per quanto riguarda il campionato, Tuttosport ipotizza un aiuto concreto di Ibra, come già avvenuto dal 2020 in avanti quando il fuoriclasse svedese era tornato a vestire il rossonero da giocatore. I gol non arrivano per Leao perchè il 10 tira poco e male: dalla sfida contro il Napoli, Leao non ha centrato più la porta in Serie A. Per questo serve la cura Capello, quella a cui lo stesso Ibra è stato sottoposto e di cui ha raccontato nel libro Adrenalina: "Galbiati mi metteva ogni giorno davanti alla porta e facevo cinquanta tiri: pam, pam, pam. Se sbagliavo mi provocava: "Lo vedi? Non ce la fai". Ogni giorno così, per sei-otto mesi e alla fine sono diventato una macchina da gol".