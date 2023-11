Tuttosport - Mercato Milan: idea Koulierakis del PAOK per la difesa, ma costa 10 milioni

A gennaio il Milan dovrà tornare sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale visto che Pierre Kalulu dovrà stare fuori a lungo. Tra i nomi sul taccuino di Moncada, c'è anche quello di Konstantinos Koulierakis, roccioso centrale classe 2003 del PAOK e delle nazionale. Come riporta Tuttosport, il club greco chiede una decina di milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, cifra ritenuta però troppo alta dal club di via Aldo Rossi.