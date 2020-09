Tuttosport - Milan, a centrocampo Tonali si giocherà il posto con Bennacer e Kessiè

Non solo un'analisi emotiva ma anche tattica del neo-acquisto rossonero Sandro Tonali. Secondo Tuttosport, il talento lodigiano nel 4-2-3-1 di Pioli si giocherà il posto con Bennacer e Kessiè, verosimilmente più con l'algerino. Togliere il posto ad uno dei due centrocampisti africani non sarà facile ma la stagione rossonera sarà lunga e necessiterà di tutti gli uomini a disposizione. Possibile anche la collocazione dei giocatori in questione in un centrocampo a tre con Tonali vertice basso e Bennacer e Kessiè ad agire come mezzali.