Tuttosport - Milan, oggi gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio muscolare di Theo Hernandez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez, durante la sfida contro il Napoli, ha riportato un problema all'adduttore che non gli permetterà di giocare in questa sosta con la nazionale francese. Nella giornata di oggi, il terzino rossonero si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio muscolare e soprattutto i tempi di recupero. Lo riferisce Tuttosport.