Tuttosport - Milan-Pavlovic: club più vicini, distanza ridotta a tre milioni con il Salisburgo

Il Milan punta su Strahinja Pavlovic del Salisburgo per rinforzare la difesa e la speranza in via Aldo Rossi è chiudere questo affare entro una decina di giorni. Le due società si stanno avvicinando sempre di più ad un accordo visto che la distanza tra domanda e offerta si è ridotta a tre milioni di euro: 22 milioni è l'offerta del Diavolo, 25 milioni invece è la richiesta del club austriaco. Lo riferisce Tuttosport.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1