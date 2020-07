Il primo obiettivo del Milan per il centrocampo del prossimo anno è sempre Dominik Szoboszlai, al quale i rossoneri hanno presentato la prima offerta per il contratto: 1,5 milioni di euro netti all’anno per cinque anni più bonus e la garanzia di avere un ruolo centrale nella squadra di Rangnick. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.