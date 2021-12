Tuttosport - Milan, via gli esuberi: l'obiettivo è sfoltire la rosa

Rafforzare la rosa ma non solo: a gennaio si punterà anche a sfoltire l’organico di Pioli. L’obiettivo, come riporta Tuttosport, è cedere gli “esuberi”, ovvero quei giocatori che non rientrano nei piani del club e dell’allenatore. Nella lista dei partenti ci sono Samu Castillejo e Andrea Conti, quest’ultimo con il contratto in scadenza a giugno. L’esterno rossonero potrebbe anticipare di qualche mese il suo addio al Milan.