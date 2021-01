Tuttosport - Milanello cambia look: cominciato il processo di restyling

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centro sportivo di Milanello si sta rifacendo il look, ammodernando alcune parti secondarie della struttura prima che, al termine di quest'anno calcistico, inizino i lavori relativi alla club house. Da poco sono iniziati i lavori relativi all’ex foresteria (utilizzata in passato per ospitare i ragazzi della primavera, ndr), mentre in estate, invece, ci sarà il restyling delle "main parts" del centro sportivo.