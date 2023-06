Tuttosport: "Occhio Milan. C'è il Chelsea per Maignan"

MilanNews.it

"Occhio Milan. C'è il Chelsea per Maignan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che per ora non c'è nessuna offerta ufficiale, ma i Blues stanno cercando un nuovo portiere e, oltre ad Onana dell'Inter, hanno messo gli occhi anche sul portiere francese. Per i rossoneri è assolutamente incedibile, ma davanti ad un'offerta monstre sarebbe complicato dire di no.