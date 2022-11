Tuttosport: "Origi e CDK, il Belgio vi guarda"

MilanNews.it

"Origi e CDK, il Belgio vi guarda": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che stasera in Belgio guarderanno il match del Milan contro la Cremonese per seguire con grande attenzione Origi e De Ketelaere. Il prima sarà titolare, mentre il secondo partirà dalla panchina, ma avrà certamente la chance di mettersi in mostra a partita in corso. Entrambi si giocano la convocazione del ct belga per il Mondiale.