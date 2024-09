Tuttosport: "Pioli all'Al-Nassr: già oggi potrebbe volare in Arabia"

vedi letture

Nel mentre alcuni tifosi milanisti ne invocano il ritorno, Stefano Pioli è pronto ad iniziare una nuova e stimolante avventura in carriera. Ad un passo dal trasferirsi in Saudi Pro League già nel corso di quest'estate per via del forte interesse dell'Al-Ittihad, mai concretizzatosi, l'allenatore italiano è ora pronto a trasferirsi in Arabia Saudita.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, Pioli sarà il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, compagine nella quale militano, fra gli altri, Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, giocatori che nel corso dei suoi anni al Milan ha affrontato, ed anche parecchie volte.

Prima che si concretizzi questo passaggio, l'allenatore emiliano deve rescindere col Milan, firma che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi e che permetterà al club di Cardinale di risparmiare una parte consistente dell'ingaggio. Per Pioli, invece, l'Al-Nassr ha pronto un contratto biennale con opzione per il terzo a 10 milioni di euro a stagione.