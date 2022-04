Tuttosport - Rebic verso una maglia da titolare contro il Bologna

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, Ante Rebic sarebbe in vantaggio per un posto da titolare sull'out di sinistra per la partita contro il Bologna di lunedì sera. Il croato è uno degli uomini il cui rendimento potrà fare la differenza in questo rush finale. Rimanendo sempre concentrati sulla fase offensiva, Ibra dovrebbe partire dalla panchina e contribuire a gara in corso.