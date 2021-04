Tuttosport - Recuperi importanti: Pioli può contare su tutto l'attacco

Con i recuperi di Leao, Brahim Diaz e Mandzukic, mister Pioli, per la prima volta in questa stagione, potrà contare su tutto l’attacco. Un’abbondanza - scrive Tuttosport - alla quale l’allenatore non era più abituato da tempo e che potrebbe risultare decisiva nello sprint finale per un posto in Champions. Pioli avrà a disposizione i due quartetti offensivi che aveva studiato a inizio stagione più le variabili Hauge e Krunic. Ovviamente, Leao e Mandzukic non avranno tantissimi minuti nelle gambe, ma solo il fatto di avere in panchina due pedine simili può far stare più sereno il tecnico milanista.