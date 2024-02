Tuttosport riporta le parole di Pioli: "Penalty generoso, persi due punti"

Molto della partita di ieri sera tra Milan e Atalanta ruota attorno al rigore concesso da Orsato che di fatto ha permesso ai bergamaschi di costruirsi l'unica occasione della loro partita e pareggiare i conti con Koopmeiners. Stefano Pioli ha protestato moltissimo in campo, ricevendo anche l'ammonizione di Orsato, e si è ripetuto fuori quando, ai microfoni di Dazn, ha contestato la decisione e l'arbitraggio del fischietto veneto. Così il tecnico di Parma: "Rigore di stasera? Troppo poco per darlo, al di là della scena di Holm che si mette le mani in faccia, quando non viene colpito lì. E troppo poco per il metro assoluto di Orsato".

Tuttosport per questa ragione usa le parole di Pioli per titolare: "Penalty generoso, persi due punti". Al di là dell'episodio arbitrale, è un Pioli che mastica amaro per la prestazione dei suoi che è stata ottima e di gran lunga superiore a quella della formazione di Gasperini ma che, alla fine della contesa, ha portato un solo punto in classifica: "Se c'era una squadra che meritava di vincere, eravamo noi. E' un peccato, abbiamo giocato la miglior partita di sempre del mio Milan contro l'Atalanta. Ci sono tante cose positive, non il risultato".