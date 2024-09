Tuttosport su Pavlovic e Leao: "Milan: gioie e dolori"

"Milan: gioie e dolori": titola così questa mattina Tuttosport che parla da una parte dell'ottimo impatto che Strahinja Pavlovic ha avuto da quando è sbarcato in rossonero, mentre dall'altra c'è il difficoltoso inizio di stagione di Rafael Leao che, dopo non aver brillato nelle prime tre partite di campionato con il Diavolo, ha faticato anche in nazionale.

In questo avvio di stagione, Pavlovic è certamente una delle poche note lieti nel Milan di Fonseca che nel serbo ha trovato una grande certezza in difesa. Nessuno si aspettava invece tutte queste difficoltà da Leao che nell'ultimo match del suo Portogallo contro la Croazia è stato sostituito all'intervallo.