Tuttosport sul mercato del Torino: "Si intensifica la trattativa per Pellegri"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina anche per i movimenti di mercato del Torino, in particolare in attacco dove i granata puntano forte su Pietro Pellegri: "Si intensifica la trattativa per l'attaccante del Milan" scrive il quotidiano torinese. Il giocatore è attualmente in prestito al club rossonero che dunque prima di cederlo in prestito alla squadra di Juric dovrà riscattarlo dal Monaco.