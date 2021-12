Tuttosport: "Tamponi negativi. Ma per Leao e Ibra dubbi sul rientro"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Tamponi negativi. Ma per Leao e Ibra dubbi sul rientro". I test a cui si sono sottoposti ieri tutti i giocatori rossoneri hanno per fortuna dato esito negativo. La squadra di Pioli è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio a Milanello con qualche buona notizia, come il ritorno in gruppo di Davide Calabria. Ante Rebic ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e quindi potrebbe recuperare per la Roma, mentre ci sono dubbi sulla presenza contro i giallorossi sia di Zlatan Ibrahimovic che di Rafael Leao che ieri si sono allenati in palestra.