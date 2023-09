Tuttosport titola: "Adli, ora o mai più. È lui il vice Krunic"

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Adli, ora o mai più. È lui il vice Krunic". Con l'infortunio del bosniaco, che si aggiunge a quello di Bennacer, nelle prossime partite troverà spazio davanti alla difesa anche il centrocampista francese, il quale avrà una grande occasione per mettersi in mostra dopo tante panchine (zero minuti per lui finora). "Da inizio stagione sto provando Yacine in quel ruolo e sta facendo bene" le parole di Stefano Pioli.