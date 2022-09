Tuttosport titola così sul presidente rossonero: "Scaroni tutto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Scaroni tutto per il Milan", questo il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica al presidente, confermato, del Milan Paolo Scaroni. Il dirigente era stato proposto nelle ultime settimane come amministratore delegato dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il ruolo è stato rifiutato, per ammissione del diretto interessato in un'intervista rilasciata alla Green Economy Agency in cui ha annunciato: "Non sarò l’ad di Milano-Cortina [...]. Mi obbligherebbe a lasciare tante altre cose che faccio, prima fra tutte il Milan dove la mia carica di presidente è stata rinnovata per i prossimi tre anni durante il consiglio d’amministrazione di mercoledì".