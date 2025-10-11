Tuttosport titola: "Leao messo all’angolo da Allegri e dal Milan"
"Leao messo all’angolo da Allegri e dal Milan": titola così questa mattina Tuttosport in merito al momento non facile di Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo le prestazioni negative contro Napoli e Juventus. Il portoghese, rimasto fuori per infortunio per diverse settimane, è sicuramente indietro di condizione, ma deve entrare in campo con un atteggiamento diverso.
Durante la sua assenza, Max Allegri, che fin dal primo giorno ha puntato fortemente sull'ex Lille, è riuscito a plasmare un Milan vincente che ha dimostrato di potercela fare anche senza Leao. Ora il portoghese è impegnato con la sua nazionale e in tanti sperano che l'aria di casa gli faccia bene e che possa poi tornare a Milanello con uno spirito diverso.
