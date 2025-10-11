Il CorSport in prima pagina: "Milan: la gioventù infinita di Modric"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan: la gioventù infinita di Modric". Luka Modric è diventato subito un elemento imprescindibile nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri che non rinuncia quasi mai a lui. Nonostante i 40 anni, il campione croato, sempre titolare in campionato, ha saltato appena nove minuti delle ultime cinque partite di Serie A (è stato sostituito all'81' nel match in casa dell'Udinese).

L'ex rossonero Alessandro Nesta, intervenuto al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, ha parlato così nei giorni scorsi di Modric: "L’altro giorno ho visto la partita del Milan e ho rivisto dopo anni uno tipo Pirlo, che è Modric. Ma da Pirlo e Modric non ho visto tante robe del genere e dopo lui non so chi ci sarà. Modric lo vedi e peserà 60kg ma poi è follia. Pirlo è un mondo a parte: sempre serio ma un talento fuori dal comune, vedeva giocate che nessuno vedeva. C’è una cosa che accomuna tutti questi campioni: l’umiltà. A me capita di parlare con giocatori di Serie C che fanno più i fenomeni di Maldini e Pirlo”.

