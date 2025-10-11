La Gazzetta in apertura: "Rivoluzione Maignan. La Juve lo vuole, Atubolu e Suzuki le idee del Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Rivoluzione Maignan. La Juve lo vuole, Atubolu e Suzuki le idee del Milan". Mike Maignan ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione e al momento tutto lascia pensare che a fine campionato dirà addio al Diavolo visto che le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo. Sul giocatore francese c'è da registrare l'interesse in Italia della Juventus, mentre all'estero restano vive le piste che portano a Chelsea e Bayern Monaco.

Anche il Milan si sta iniziando a guardare intorno alla ricerca del sostituto di Maignan: da tempo piace per esempio Zion Suzuki, portiere del Parma e del Giappone: pagato dagli emiliani nell'estate 2024 circa 8 milioni di euro, ora il suo valore è raddoppiato. Attenzione poi anche al profilo di Noah Atubolu, estremo difensore classe 2002 che milita nel Friburgo e che costa intorno ai 18 milioni di euro.

