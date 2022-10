MilanNews.it

Non segnava da sei e mezzo e ieri è tornato al gol, il più decisivo della sua carriera: Ballo-Touré si sblocca contro l'Empoli, decisivo per i tre punti dei rossoneri. Chiamato in cuasa per sostituire Theo, non fa sentire la mancanza trovando il jolly. Così titola Tuttosport in prima pagina: "Milan dal gelo al jollt: Ballo-Touré! Poi Leao".