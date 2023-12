Tuttosport titola: "Sorriso Leao: in Champions sarà titolare"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Sorriso Leao: in Champions sarà titolare". C'è aria di convocazione per il portoghese che ieri è tornato ad allenarsi in parte in gruppo e che quindi dovrebbe far parte del gruppo rossonero per la trasferta di domani sul campo dell'Atalanta. Oggi Stefano Pioli prenderà una decisione, in base ovviamente a quello che farà vedere l'ex Lille nell'allenamento odierno a Milanello.

A Bergamo, Leao partirà comunque dalla panchina e giocherà magari uno spezzone nella ripresa così da mettere minuti nelle gambe in vista della gara di Champions League contro il Newscastle, nella quale ritroverà una maglia da titolare. E' una partita decisiva per l'avventura europea del Diavolo e Pioli ha bisogno del suo giocatore più forte.