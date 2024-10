Tuttosport titola: "Theo, leader discontinuo e infelice"

Theo Hernandez, dopo i fatti di Firenze che lo hanno visto protagonista in negativo, è finito nell'occhio del ciclone per la seconda volta in questa stagione. Anche la prima volta era stato durante la sosta per le Nazionali e anche quella volta lì era preso di mira con un compagno: un mese fa per il caso cooling break con Leao, oggi per il caso rigori scippati con Tammy Abraham. Ma la critica e il discorso sul francese va oltre allo scavalcamento delle gerarchie sui penalty mostrato domenica sera.

Scrive Tuttosport questa mattina: "Theo, leader discontinuo e infelice". La notte di Firenze ha mostrato un Theo incapace di essere leader, una versione del francese che molto spesso si è vista nell'ultimo anno e mezzo. Dall'addio di Maldini, scrive il quotidiano, non è più lo stesso ed è probabile che anche la questione rinnovo del contratto non lo lasci più tranquillo come un tempo. Il suo accordo va in scadenza a giugno 2026 e non ha ancora intavolato alcuna trattativa.